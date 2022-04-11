أسطورة انجلترا: محمد صلاح كان عظيماً أمام مانشستر سيتي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد أسطورة كرة القدم الإنجليزية، آلان شيرر، بالتمريرة السحرية التي قام بها جناح وهداف الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح، في مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي في هدف التعادل لصالح، ساديو ماني، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يسجل محمد صلاح لكنه صنع هدف ساديو ماني أمام مانشستر سيتي ونجح ليفربول في اقتناص نقطة ثمينة أبقت حظوظه في المنافسة بقوة على اللقب.

وتحدث شيرر عن وجهة نظره في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، وقال: "في الشوط الأول، نظرت إلى بعض أرقام، محمد صلاح، لا تسديدات، لا تمريرات، لا مراوغات صحيحة، فقد الاستحواذ في أكثر من كرة"، وفقا لموقع بطولات.

وأضاف: "كان فظيعًا مقارنة بأدائه المعهود، لكن بعد ذلك يدخل إلى أرض الملعب، يقوم بهذه التمريرة المثالية، التي تشكل هدف التعادل، لا يمكن تجاهل عظماء مثل محمد صلاح".

وأتم تصريحاته: "هي مسألة وقت فقط وسيعود إلى التسجيل في مرمى المنافسين مع ليفربول، لأنه قادر على جذب الانتباه في كل مكان يذهب إليه في الملعب".

من جهة أخرى علق أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إيرلندا، روي كين، على مستقبل صلاح، بعدما تأزم موقف المفاوضات من جديد مع الريدز.

وأوضح روي كين وجهة نظره بشأن محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، وقال: "قد يفكر في تجربة حياة جديدة".

وتابع: "يجب أن ندرك أن الأمر قد لا يتعلق بالمال فقط، لقد لعب خارج الدوري الإنجليزي من قبل وذلك قبل الانضمام إلى ليفربول".

وأتم تصريحاته: "ربما يريد المحاولة مرة أخرى في بلد آخر، اعتقد أن الدوري الإسباني سيكون الخيار الأفضل له".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ويحاول النادي الإنجليزي التمديد مع الفرعون المصري ولكن طلبات الأخير المادية كبيرة للتوقيع على عقد جديد في الفترة المقبلة.

يطلب محمد صلاح الحصول على ما يزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني، هذا ما يعرقل إتمام الاتفاق من جانب ليفربول حتى لا يكسر سقف الرواتب في قلعة "أنفيلد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز