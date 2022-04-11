أسطورة ليفربول عن صلاح: أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.. وعليه تجنب مصير توريس

المصدر: البيان

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أكد أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر، أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف النادي الإنجليزي أحد أعظم لاعبي ليفربول في التاريخ وعلى مر العصور، معرباً عن ثقته الكبيرة في التوصل لاتفاق بين إدارة الريدز وصلاح بخصوص تجديد عقده وبقائه مع قلعة الأنفيلد فترة جديدة.

وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته لصحيفة " liverpool echo": "أحد أعظم اللاعبين الذين رأيناهم بقميص ليفربول، لذا فأنت ترغب (ليفربول) في استمراره لمدة ثلاث أو أربع سنوات مقبلة".

وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح سيوقع عقداً جديداً، ليفربول هو أفضل مكان بالنسبة له، وأصبح نجماً في ليفربول، ما فعله خلال السنوات الخمس الماضية يجعله أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول على الإطلاق".

وأكمل: "يورجن كلوب يبرز الأفضل في صلاح، لن يكون من المعقول أن يغادر".

وسأل كاراجر عن سبب ثقته في بقاء صلاح ضمن صفوف ليفربول، حيث قال: "يلعب مع أحد أفضل الفرق في العالم، وتحت قيادة واحد من أفضل المدربين في العالم".

وواصل: "أعتقد أنه سيكون من المحزن أن ينتقل صلاح إلى فريق منافس في هذا البلد، سيفقد إرثه في ليفربول".

استكمل: "الدليل على ذلك ما حدث مع فرناندو توريس بعد رحيله إلى تشيلسي، لا أعتقد أنه سيكون مناسباً لمسيرة صلاح".

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