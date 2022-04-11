دوري أبطال أوروبا.. مهمة سهلة لليفربول ومعركة صعبة لمانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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قدم فريقا مانشستر سيتي وليفربول مباراة في غاية الروعة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادلا 2/2 أمس الأحد، ولكن يجب عليهما أن ينقلا تركيزهما على دوري أبطال أوروبا قبل أن يستأنفا صراعهما المحلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبدو أن لدى ليفربول المهمة الأسهل، بعد غد الأربعاء، حيث يلعب على ملعبه "أنفيلد" أمام بنفيكا في إياب دور الثمانية من البطولة، علماً بأنه فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالبرتغال الأسبوع الماضي بنتيجة 3/1.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب أيضاً أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ولكنه يخوض مباراة إياب مخادعة في إسبانيا في محاولة للوصول للدور قبل النهائي، وعلى الأرجح سيواجه مانشستر سيتي وصيف البطولة في الموسم الماضي، فريق ريال مدريد في الدور قبل النهائي، إلا إذا فشل الريال في الحفاظ على الفوز الذي حققه على تشيلسي في مباراة الذهاب (3/1) عندما يلتقيان غداً الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعندما يتوجه مانشستر سيتي إلى مدريد، يأمل جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي، أن يصطحب معه الزخم الذي حصل عليه من الأداء الإيجابي الذي قدمه أمام ليفربول في المباراة الماضية، والذي مكنه من الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة.

وقال جوارديولا: "يجب أن نفعل هذا، عندما نصل في كل المسابقات لهذه المراحل، لا يصبح لدينا وقت للراحة، يجب أن نواجه أتلتيكو مدريد ثم ليفربول مرة أخرى".

وينافس مانشستر سيتي على التتويج بثلاث بطولات، فيما يسعى ليفربول لتحقيق الرباعية هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول: "لدينا مباراتين كبيرتين، سنواجه بنفيكا يوم الأربعاء ثم مانشستر سيتي مرة أخرى يوم السبت، وبعد ذلك تبدأ مباريات صعبة، يجب أن نكون مستعدين لمواجهتي الديربي أمام إيفرتون ومانشستر يونايتد".

وأضاف: "لكن في الحقيقة هذا شيء رائع، نحن نتواجد في المكان الذي نريد التواجد به، نحن قريبون من فريق مذهل".

وكان توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، شطب تقريباً على كل فرص فريقه بخصوص العودة في النتيجة أمام ريال مدريد، ولكن الفوز بسداسية نظيفة على ساوثهامبتون حسن من مزاجه، وقال توخيل :" بالطبع ليس لدينا فرصة كبيرة نظراً لنتيجة مباراة الذهاب، من غير المرجح قلب النتيجة ولكنها تستحق المحاولة، والمحاولة تعني أننا سنبذل قصارى جهدنا".

في المقابل، يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه فياريال الإسباني في مباراة الإياب، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا انتهت بفوز فياريال بهدف نظيف، ومن المرجح أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع ليفربول في الدور قبل النهائي

ويأمل بايرن ميونخ أن يستعيد توازنه بعد الأداء السيء الذي ظهر به أمام فياريال في محاولة لإغراق الفريق الملقب بالغواصات الصفراء، الذي يدربه أوناي إيمري في ميونخ.

وقال القائد مانويل نويل: "إنها مباراة مصممة خصيصا لنا، نريد أن نستغل هذا لقلب النتيجة والتأهل للدور قبل النهائي".

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