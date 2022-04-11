تعادل سيتي وليفربول في قمة «البريميرليغ»

المصدر: (مانشستر - د ب أ)

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تعادل مانشستر سيتي وضيفه ليفربول 2 - 2 في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضمن مباريات الجولة 32، ليستمر صراع المنافسة على اللقب بين الفريقين دون أي تغيير، حيث ظل مانشستر سيتي متربعاً في الصدارة برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة على ليفربول، لتتواصل المنافسة الضارية بينهما قبل 7 مراحل على نهاية الموسم، وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول، وخاض المباراة حتى نهايتها، فيما تواجد النجم الجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء سيتي، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 75.

وبادر البلجيكي كيفن دي بروين بالتسجيل مبكراً لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، لكن البرتغالي ديوجو جوتا منح التعادل لليفربول في الدقيقة 13، وأعاد البرازيلي جابرييل جيسوس التقدم لمانشستر سيتي مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يحرز السنغالي ساديو ماني هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 46.

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