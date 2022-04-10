تعادل شباب الأهلي وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعادل شباب الأهلي مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودية، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

ورفع الفريقان رصيديهما إلى نقطتين لكل منهما، بعدما شهدت الجولة الأولى الخميس الماضي، تعادل فولاد مع الغرافة القطري 0-0، وآهال التركماني مع شباب الأهلي 1-1.

وسجل هدف فولاد لاعبه حميد بو حمدان في الدقيقة 83، وتعادل لشباب الأهلي، البديل الأرجنتيني كارتابيا في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي قدم فيها الفريقان أداءً متوسطاً، باستثناء العشر الدقائق الأخيرة.

ورغم الضغط المتواصل لفولاد في الدقائق الأولى للشوط الأول، إلا أن شباب الأهلي، أضاع فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 13، بعدما لعبت كرة عرضية إلى محمد جمعة، وهو يقف منفرداً على بعد خطوات من مرمى الفريق الإيراني، وسدد كرة مباشرة مرت بجوار القائم.

ومالت الأفضلية في الدقائق التالية لمصلحة شباب الأهلي، والذي نظم هجمة سريعة انتهت فيها الكرة عند حارب سهيل، والذي سدد كرة قوية أبعدها الدفاع في الدقيقة 23، وهدأ الأداء بعدها وحتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتصدى ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، لرأسية قوية من مهاجم الفريق الإيراني في الدقيقة 65، وتعامل دفاع شباب الأهلي، مع إحدى الكرات دون جدية، لتتهيأ أمام حميد بو حمدان، داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية مسجلاً هدفاً للفريق الإيراني في الدقيقة 83.

ومرر الحارس ماجد ناصر، كرة طويلة إلى يحيى الغساني، والذي انطلق من الجانب الأيسر، ولعب عرضية أرضية سهلة، ولم يجد كارتابيا صعوبة في وضعها بالمرمى في الدقيقة 90.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي الغرافة مع شباب الأهلي، وفولاد مع آهال، ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا، الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

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