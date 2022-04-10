محمد صلاح يكتسح الجميع في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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حصل نجم ليفربول محمد صلاح على أعلى تقييم من موقع "سوفا سكور" العالمي المهتم بالأرقام والإحصاءات،في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي التي أقيمت مساء اليوم "الأحد" في الجولة "31" من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وعلى الرغم من أن النجم المصري لم يسجل الإ أنه حصل على تقييم 7،6، وهو الأعلي بين لاعبي الفريقين، حسب الموقع.

وجاءت أرقام محمد صلاح كالتاي: 1 أسيست. 46 لمسة للكرة. 20 تمريرة ناجحة.. 87% نسبة النجاح. الاكثر صناعة للفرص (3). 2 كرات طويلة ناجحة من 2. 3 تدخلات على الكرة. ربح للالتحام من 13.

وفشل مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في حسم مباراة القمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصالح أي منهما، بعدما اكتفيا بالتعادل الإيجابي.

وبقي صراع المنافسة على اللقب بين الفريقين دون أي تغيير، حيث ظل مانشستر سيتي متربعا على الصدارة برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ليفربول، لتتواصل المنافسة الضارية بينهما قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول، حيث خاض المباراة حتى نهايتها، فيما تواجد النجم الجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء سيتي، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 75.



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