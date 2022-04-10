قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي.. أرقام محمد صلاح أمام السيتيسينز

المصدر: البيان

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يحل ليفربول ضيفاً على نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد بملعب الاتحاد في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي، وهو اللقاء الذي سيرسم بشكل كبير ملامح بطل "البريميرليغ" هذا الموسم.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في الوصافة برصيد 72 نقطة.

وتعول جماهير الريدز على النجم المصري محمد صلاح، للتسجيل أمام مانشستر سيتي بعد صيامه عن إحراز الأهداف خلال المباريات الأخيرة، خاصة أن السيتيسينز يعتبر من الفرق التي يتمكن صلاح من هز شباكها.

ووفقاً لموقع الإحصائيات العالمي "ترانسفير ماركت"، فإن محمد صلاح تقابل مع مانشستر سيتي بقميص ليفربول 12 مرة، سجل خلالها 7 أهداف (5 منها في الدوري الإنجليزي و2 في دوري أبطال أوروبا) وصنع 3 أهداف أخرى.

ونجح محمد صلاح خلال آخر 5 مواجهات مع مانشستر سيتي، في التسجيل خلال 4 مباريات منها.

ولعب صلاح مباراة وحيدة مع تشيلسي أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، انتهت بخسارة فريقه 0/2.

وشارك صلاح مع ليفربول هذا الموسم في 38 مباراة، سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى.

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