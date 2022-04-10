الليزر.. تشويش على الساحرة المستديرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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كشفت أحداث مباراة مصر مع السنغال في تصفيات كأس العالم عن قضية غاية في الخطورة، متعلقة باستخدام بعض الجماهير أشعة الليزر في التشويش على اللاعبين، خاصة عند تسديد ركلات الجزاء الترجيحية، لكن الأخطر، ما يذكره الأطباء بأن تلك الأشعة تؤثر في صحة اللاعبين، وتتسبب في إصابتهم بالعمى، ما جعل «فيفا» يدرس إعادة صوغ العقوبات وتغليظها للحد من تلك الظاهرة التي تهدد سلامة اللاعبين.

ويحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استخدام أقلام الليزر أو غيرها من الأدوات التي يمكن أن تتسبب في تشتيت انتباه اللاعبين أو المسؤولين أثناء المباريات، وفقاً لكتيب قواعد سلامة وأمن المدرجات التابع للاتحاد، ويحمل فيفا الدولة المستضيفة مسؤولية إجراء كشف أمني للتأكد من أن المشجعين ليس بحوزتهم أي أدوات خطيرة لا يمكن لأسباب قانونية اصطحابها للاستاد، ومن ضمنها اللافتات العنصرية أو المحرضة على العنف أو أقلام الليزر.

وعلى الرغم من أن الشعاع الصادر عن قلم الليزر قد يبدو للبعض محدوداً، لكن الوهج الصادر عنه قادر على أن يعمي الشخص لحظات وإرباكه، وهو ما يهدد بفقدان الشخص القدرة على الأداء، وبالتالي التعرض لفقدان البصر.

وفي أحداث سابقة مشابهة، تعرضت اتحادات كرة في العالم لعقوبات بسبب سلوك المشجعين وتسليط مؤشرات الليزر على الفريق المنافس، مثلما تم عقاب السلفادور بسبب «غياب الأمن والنظام» أثناء مواجهة منتخب السلفادور أمام المكسيك في أكتوبر الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي مارس 2013 فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» غرامة قدرها 18 ألف دولار على الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتسليط جماهير بلاده أشعة الليزر على أوجه منتخب اليابان في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في البرازيل 2014.

التأثير في العين

وكشف الدكتور عادل محمد طبيب العيون في دبي، عن التأثيرات السلبية لأشعة الليزر في صحة العين وإمكان إصابة من يتعرض لها بالعمى المؤقت وأضرار أخرى، مؤكداً أن توجيه الليزر على العين فترة طويلة ومن مسافة أقرب من التي تكون في ملاعب الكرة سيكون مضراً بالطبع.

وسبق أن صنف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير الليزر بأربعة أصناف، آمن تنتج عنه طاقة أقل من 0.4 ملي وات، ثم أخرى أيضاً أقل أمناً تنتج طاقة أقل من 1 ملي وات وثالثة تنقسم لشقين، آمنة تنتج طاقة تتراوح من 1 إلى 5 ملي وات، وضارة وتنتج طاقة تتراوح من 5 إلى 500 ملي وات ورابعة أكثر ضرراً بالعين تنتج طاقة تزيد على 500 ملي وات.

الليزر يسبب العمى

ويوضح طبيب العيون أنه لن يُسبب الضرر للقرنية أو الشبكية فقط، ولكن ربما يُصيب اللاعب المُسلط الضوء تجاهه بـ«زغللة» أو تشتيت انتباه، وهناك أجهزة ليزر بمواصفات مُعينة ونسب معينة في الطاقة الناتجة عنها قد تُصيب قرنية العين، أما الليزر المنتشر فقد يُمثل خطورة إذا سُلط من مسافة أقرب للاعب ومدة أطول، وقد يسبب حدوث حرق في الشبكية ومشكلات أخرى في مركز الإبصار، وقد يصل الأمر إلى حدوث عمى مؤقت.

وكان عدد من الأطباء قد أكدوا في تصريحات إعلامية أن الليزر يسبب شبه عمى مؤقت وهو ما حدث مع النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وزملائه في مباراة السنغال خلال تسديد ضربات الترجيح، إذ يتسبب توجيه أشعة الليزر إلى العين في حالة من التشويش وانعدام التركيز أثناء تسديد ضربات الجزاء مؤكداً أن وجود أشعة الليزر في مدرجات كرة القدم ممنوع دولياً لخطورته الكبيرة على العين وتسببها في فقدان التركيز.

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