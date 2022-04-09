رونالدو يطيح بهاتف مشجع.. و يونايتد يفتح تحقيقاً (فيديو)

المصدر: البيان

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أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، جدلاً كبيراً عقب مباراة فريقه مع إيفرتون.

وخسر مانشستر يونايتد من إيفرتون اليوم السبت بهدف دون رد، في لقاء الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كريستيانو رونالدو غاضباً بعد هزيمة فريقه، وأثناء خروجه من الملعب قام بتحطيم هاتف أحد مشجعي مانشستر يونايتد، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن مانشستر يونايتد سيقوم بفتح تحقيق شامل حول الواقعة، في ظل احترام النادي الإنجليزي لمشجعيه، حسب ما أكدته الشبكة.

وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن مانشستر يونايتد، سيكشف عن نتيجة هذه التحقيقات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات خاضها الفريق الإنجليزي بمختلف المسابقات، حيث تعادل مع ليستر سيتي وخسر من إيفرتون في «البريميرليغ»، فيما تلقى خسارة من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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