الأزمة الاقتصادية تدفع جالاتا سراي للاستغناء عن مصطفى محمد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية تركية أن نادي جالاتا سراي قد يلجأ لبيع نجومه، من أجل حل أزمته الاقتصادية التي يمر بها، مشيرة إلى أن أبرز هؤلاء النجوم المصري مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

وبحسب شبكة "فوت ماك" التركية، فإن جالاتا سراي يعاني من أزمة مالية كبيرة، دفعت مسؤولو النادي للتفكير في عرض نجوم الفريق للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل التغلب على هذه الأزمة.

وسلطت الشبكة الضوء على اهتمام نادي النصر السعودي بضم مصطفى محمد مقابل 8 ملايين يورو يحصل عليهم جالاتا سراي، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي التركي بالحصول على 10 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن مهاجم منتخب مصر.

وأكدت الشبكة التركية أن مصطفى محمد يعد هدفاً لأكثر من نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخلاف نادي النصر السعودي، أبرزهم الثلاثي الفرنسي مارسيليا وليون وليل، وكذلك بوردو الذي كان يأمل في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن الصفقة لم تتم.

وخاض مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم 36 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز