صلاح يثق في إمكانية تتويج ليفربول بالرباعية قبل مواجهة مانشستر سيتي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ النجم المصري محمد صلاح، يثق في إمكانية فوز فريقه ليفربول الإنجليزي برباعية مذهلة، وطلب من زملائه الاستمتاع بكل شيء.

وتسببت التكهنات حول مستقبله في "أنفيلد" إلى إضافة مزيد من الإثارة على مشوار ليفربول في سعيه للفوز باللقب، حيث لم يبق سوى أن يوقع النجم المصري على عقد جديد.

ويحاول ليفربول وكذلك صلاح، الابتعاد عن هذا العامل الذي يمثل تشويشا عن الهدف الحقيقي في الوقت الحالي، مع جدول مباريات مزدحم الأمر الذي يعني وجود وقت قليل للغاية للتعامل مع تلك المسائل.

وسيكون صلاح اللاعب الذي يعول عليه ليفربول غدا الأحد، حينما يواجه فريق المدرب يورغن كلوب مضيفه مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد" في المباراة التي يتم اعتبارها على أنها مواجهة حسم اللقب.

ويبتعد ليفربول بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، وسيتبقى لكل منهما سبع مباريات، في الوقت الذي لن يواجه فيه سيتي أي فريق من الفرق الخمسة الأوائل.

وربما يكون ضروريا بالنسبة لليفربول الفوز في مانشستر وقال صلاح: "نعلم جيدا كيف نلعب المباريات الكبيرة، نأمل في أن يحالفنا الحظ ونفوز بالمباراة المقبلة، لكنك إذا سألتني عن الميزة، فأعتقد أنهم لديهم ميزة أكثر لأنهم يتفوقون بفارق نقطة ويلعبون المباراة على ملعبهم".

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو ألا نخسر المباراة، لكن إذا حدث ذلك فإن الفجوة ستتسع".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، رغم أنه لم يسجل أي هدف من لعب مفتوح في آخر ثماني مباريات له مع ليفربول.

وسجل دييجو جوتا وساديو ماني 14 و12 هدفا على الترتيب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يعد ليفربول الفريق الأكثر تهديفا في الموسم برصيد 77 هدفا في 30 مباراة.

وسجل صلاح أربعة أهداف في آخر خمس مواجهات أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومنها ثلاثة أهداف على التوالي، لكن ليفربول يظل بدون أي فوز في آخر أربع مواجهات أمام فريق المدرب جوسيب غوارديولا في الدوري حيث تعادل مرتين وخسر مرتين.

وكان ليفربول قد توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في فبراير الماضي على حساب تشيلسي بضربات الترجيح، كما أن الفريق بات قريبا من التأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3 / 1 على بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الثمانية، كما أنه سيلتقي في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز