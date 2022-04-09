نيوكاسل يقترب من البقاء في "البريميرليغ" بفوزه على ولفرهامبتون

المصدر: أ ف ب

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اقترب نيوكاسل خطوة من البقاء في دوري الأضواء بفضل فوزه أمس الجمعة 1-صفر على ضيفه ولفرهامبتون بركلة جزاء للنيوزيلندي كريس وود، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما بدا مهددًا بالهبوط مع نهاية العام الماضي.

وسجل كريس وود هدف الفوز قبل 18 دقيقة من النهاية، محرزًا ثاني أهدافه لنيوكاسل منذ وصوله في سوق الانتقالات الشتوية من بيرنلي، ليبتعد الفريق في المركز الرابع عشر بفارق 10 نقطة عن منطقة الهبوط قبل سبع مباريات من النهاية، ما يشكل حافزًا للإدارة المملوكة سعوديًا للموسم المقبل.

ودخل نيوكاسل المباراة في أعقاب خسارة قاسية 5-1 أمام توتنهام، كانت الثالثة تواليًا في الدوري بعد سلسلة نتائج إيجابية.

أما بالنسبة لولفرهامبتون، فقد منيت آماله بتحقيق أحد المراكز الاوروبية بنكسة بعد أن تجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الثامن على بعد نقطتين من وست هام السادس.

وعانى نيوكاسل من بداية موسم صعبة قبل أن يبرم في سوق الانتقالات الشتوية صفقات بعد الاستحواذ السعودي وينجح ومدربه إدي هاو في تحقيق نتائج قربته من البقاء في الدوري الممتاز.

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