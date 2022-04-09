الجزيرة يخسر في بداية مشوار الآسيوية امام القوة الجوية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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خسر الجزيرة أمام القوة الجوية العراقي 1-2 في إولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا بالعاصمة السعودية الرياض، خلال مباراة متوسطة الأداء، نال فيها فخر ابوظبي أفضلية الأداء مع خسارة النتيجة، ليضع القوة الجوية 3 نقاط برصيده في الترتيب الثاني بالمجموعة التي تصدرها الشباب السعودي بفوزه على مومباي سيتي الهندي 3-0، ليبقى الجزيرة ثالثا بدون رصيد، ومومباي في المركز الرابع، ويخوض الجزيرة مباراته الثانية امام الشباب السعودي منتصف ليل 12 أبريل الجاري.

وخلال الحصة الأولى نال القوة الجوية الأفضلية الهجومية مع أنطلاق صافرة البداية وتفوق لينجح مبكرا في إحراز هدف التقدم بواسطة حسين جبار من ضربة رأسية في الدقيقة 11، وواصل بعدها التفوق في شن الهجمات على الرغم من أن الجزيرة كان الأكثر إستحواذا للكرة دون أن ينجح في إختراق المنطقة الدفاعية لمنافسه.

وفي الدقائق الأخيرة من نهاية الحصة الأولى حقق الجزيرة تفوقا كبيرا وأهدر على مبخوت الفرصة الأولى من حالة إنفراد بتسديد الكرة خارج الخشبات الثلاث، لكن بعدها تمكن زايد العامري من احراز هدف عند الدقيقة 43 أنتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الجزيرة تفوقه وحرمت العارض زايد العامري من إضافة الهدف الثاني، ليتواصل الهجوم الضاغط بحثا عن هدف التقدم ما أدى إلى تراجع القوة الجوية للمنطقة الدفاعية والإعتماد على الهجمات المرتدة ليتبادل الفريقان سيناريو الشوط الأول، دفاعا وهجوما، لتمضى المباراة بأفضلية فخر ابوظبي الذي ظل يبحث عن هدف الفوز، لكن القوة الجوية فاجأه بإضافة الهدف الثاني بضربة رأسية من علي كاظم في الدقيقة 82 لتشتعل المواجهة في الدقائق الأخيرة التي شهدت هجوما مكثفا من الجزيرة لكن صافرة الحكم كانت اسرع في أعلان النهاية بخسارة الجزيرة في مهمته الأولى بالآسيوية.

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