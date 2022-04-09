الشارقة يخسر من الهلال السعودي في بداية المشوار الآسيوي

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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وضع حامل اللقب الهلال السعودي أول 3 نقاط في بداية مشواره في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على الشارقة 2-1 في المباراة التي جرت بإستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

جاءت البداية قوية ومثيرة، وبادر الهلال بالهجوم منذ الدقائق الأولى ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، تقدم لها صالح الشهري مسجلاً هدف التقدم.

ولم يهنأ حامل اللقب بتقدمه أكثر من دقيقتين حيث نجح الأوزبكي شوكوروف في معادلة النتيجة من هجمة صنعها كايو لوكاس داخل الصندوق، وأخذت المباراة طابعاً قوياً بفضل تسجيل هدفين قبل مرور 8 دقائق على بدايتها وكانت الغلبة الهجومية لصالح الهلال ولكن دفاع الشارقة وحارسه عادل الحوسني نجحوا في التصدي لمعظم الهجمات الهلالية، وكان أبرزها تدخل القائد شاهين عبد الرحمن في منع إحدى الفرص التي تهيأت للاعب ماريجا ثم تصدي رائع من عادل الحوسني لتسديدة ميشيل ديلجادو وأجرى الهلال تبديل اضطراري بدخول عبد الله الحمدان بدلاً من صالح الشهري قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول الذي استمر بذات النتيجة حتى نهايته.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الشارقة كوزمين تبديلين مع بداية الشوط بدخول ماجد راشد بدلاً من محمد عبد الباسط والحسن صالح بدلاً من علي الظنحاني، وأجرى الهلال تبديله الثاني بدخول محمد جحفلي بدلاً من جانغ هيون، واستمر السباق نحو تسجيل هدف التقدم، خاصة من جانب صاحب الأرض وحامل اللقب الهلال الذي اندفع بكلياته نحو مرمى الشارقة حتى نجح ميشيل ديلجادو في تسجيل الهدف الثاني من كرة سهلة داخل الصندوق سددها على يسار عادل الحوسني في الدقيقة 62.

وتحسن أداء الشارقة الهجومي بعد هذا الهدف مع تراجع للهلال للمحافظة على النتيجة وأجرى كوزمين 3 تبديلات على التوالي بدخول عبد الله كاظم بدلاً من سيف راشد وسالم صالح بدلاً من شاهين وماجد سرور بدلاً من شوكوروف، في محاولة لزيادة الشق الهجومي وتعديل النتيجة ولكن الوقت كان أسرع لتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-1.

وافتتحت مباريات المجموعة الأولى بفوز الريان القطري على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 3-2، ليتصدر الريان والهلال المجموعة بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما والشارقة والاستقلال بدون رصيد.

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