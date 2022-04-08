محمد صلاح يخرج عن صمته ويتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المصدر: وكالات

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كشف محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، آخر تطورات تجديد عقده مع الفريق، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في البريميرليغ.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" “مطالبي ليست مبالغا فيها، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أنه تُوجد أشياء كثيرة لا يعرف الناس عنها”.

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أنانيًا الآن، أتحدث عن موقفي فقط، نحن في أهم فترة للفريق، لذا يجب فقط أن أتحدث عن الفريق، التركيز على ما هو قادم مع الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية."

وتابع: "هل أنا واثق من تجديد عقدي أو عدمه؟ لا يمكنني أن أقول نعم ولا يمكنني أن أقول لا، قلت في عدة مرات ما أرغب به، لكنني لا يمكنني الخوض بعمق في تفاصيل العقد، لأنه موقف حساس للغاية، الفريق بحاجة للفوز، لا يمكنني أن أتصدر الأخبار بالحديث عن عقدي، أركز فقط مع الفريق."

واختتم: "هل أثرت تلك الأحاديث عن مستواي مع الفريق؟ على الإطلاق، أنا لاعب محترف، أعرف عملي جيدًا، أتحدث مع المدرب، في الأغلب أكون أول من آتي للتدريب وآخر من يرحل، أعلم ما أفعله، أركز فقط مع الفريق، وهذا هو الأمر الأهم، أركز على تحقيق البطولات، وأمنح الفريق كل ما يمكنني."

وتعرض محمد صلاح لبعض الانتقادات خاصة بعد تراجع مستواه، ولكن يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، دافع عن النجم المصري، خاصة قبل اللقاء الشرس بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، محمد صلاح تعرض لأمور شديدة للغاية، النجم المصري خاض 120 دقيقة 6 مرات تقريبا، في الواقع لم أكن أعرف عن القصص من حوله، الأمر يتعلق فقط بالحدة، هذا ما اعتقدته وليس القصص التي تمت كتابتها».

ومنذ عودته من البطولة في بداية فبراير لم يتمكن محمد صلاح من هز الشباك من اللعب المفتوح منذ فوز ليفربول على نورويتش في 19 فبراير الماضي.

و قام يورغن كلوب باستبدال النجم المصري بعد 69 دقيقة و61 دقيقة في آخر مباراتين لليفربول ضد واتفورد وبنفيكا على الترتيب.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد القادم، وموعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتحديد الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة 31 من البريميرليج.

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