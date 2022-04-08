هل يستبعد كلوب محمد صلاح من مواجهة مانشستر سيتي؟

المصدر: وكالات

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دعا جون ألدريدج نجم ليفربول السابق يورغن كلوب مدرب الفريق إلى استبعاد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق عن المباريات المقبلة بسبب أدائه السيئ مع الفريق، وذلك قبل يوم واحد من اللعب ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ألدريدج في تصريحات نقلتها شبكة «tbrfootball» البريطانية: «أعتقد أن محمد صلاح لا يجب أن ينضم إلى تشكيل الفريق».

وأضاف: «صلاح يكافح، بقدر ما هو جيد، بقدر ما هو رائع، لكنه يكافح، نتكلم عن رجل لم يسجل من طريقة لعب مفتوح مُنذ ستة أسابيع».

وتراجع مستوى محمد صلاح قائد المنتخب المصري بشكل ملحوظ خلال المباراتين الماضيتين مع فريقه الإنجليزي عقب خروج المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بخسارته أمام المنتخب السنغالي بنتيجة 3/1 من نقطة الجزاء.

وخاض صلاح لقاء واتفورد في الدوري الإنجليزي ولم يظهر بمستواه المعهود، وخاض لقاء بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ولم يقدم صلاح مستواه الفني المشهود له خاصة بعدما أضاع انفراداً صريحا خلال الشوط الثاني من المباراة.

ولم يسجل محمد صلاح لفريق ليفربول منذ فبراير الماضي، ويسعى ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي هذا العام، حيث يأتي بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر وتتبقى 8 مباريات فقط هذا الموسم.

وتعرض محمد صلاح لبعض الانتقادات خاصة بعد تراجع مستواه، ولكن يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، دافع عن النجم المصري، خاصة قبل اللقاء الشرس بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، محمد صلاح تعرض لأمور شديدة للغاية، النجم المصري خاض 120 دقيقة 6 مرات تقريبا، في الواقع لم أكن أعرف عن القصص من حوله، الأمر يتعلق فقط بالحدة، هذا ما اعتقدته وليس القصص التي تمت كتابتها».

ومنذ عودته من البطولة في بداية فبراير لم يتمكن محمد صلاح من هز الشباك من اللعب المفتوح منذ فوز ليفربول على نورويتش في 19 فبراير الماضي.

و قام يورغن كلوب باستبدال النجم المصري بعد 69 دقيقة و61 دقيقة في آخر مباراتين لليفربول ضد واتفورد وبنفيكا على الترتيب.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد القادم، وموعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتحديد الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة 31 من البريميرليج.

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