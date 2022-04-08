باريس سان جيرمان يستغل قوانين اللعب المالي النظيف لتجديد عقد مبابي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحيفة فرنسية عن إمكانية استغلال نادي باريس سان جيرمان، للقوانين الجديدة الخاصة باللعب المالي النظيف، من أجل الإبقاء على نجم الفريق كيليان مبابي، داخل صفوف العملاق الفرنسي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن أمس الخميس، عن اعتماد قوانين جديدة للعب المالي النظيف سيتم العمل بها اعتبارا من الموسم المقبل.

ويحدد قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالأندية الأوروبية، حجم الإنفاق لكل نادِ من حيث الأجور والانتقالات ورسوم وكلاء اللاعبين، بنسبة 70% من إيرادات النادي نفسه.

وأقرت القوانين أن هذه النسبة سيتم العمل بها موسم 2024/2025، وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس قد يستغل هذا الأمر في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان بقيادة إدارته القطرية، قد تقوم بزيادة ميزانيته من أجل تقليل الخسائر بعد هذه القوانين الجديدة، وهو ما سيسمح بإمكانية الدخول في مفاوضات جديدة مع مبابي من أجل إقناعه بتجديد عقده مع النادي الفرنسي والبقاء داخل حديقة الأمراء.

يذكر أن العديد من التقارير أفادت أن مبابي اقترب من الانضمام لصفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

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