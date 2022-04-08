نجم ريال مدريد يطلب الرحيل للهروب من أنشيلوتي

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد العديد من الأحداث داخل ريال مدريد، سواء على صعيد الراحلين أو الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها.

وأشارت التقارير إلى أن هناك واحد من نجوم ريال مدريد، يخطط للرحيل عن الفريق الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب الموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو" فإن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله مع الميرنغي في الموسم المقبل، خاصة مع وصول الصفقات الجديدة.

وقال الموقع الإيطالي أن أسينسيو يعلم بأن موقفه سيصبح معقداً بخصوص دخول التشكيل الأساسي للريال بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة، خاصة أنه الأمر الذي يعاني منه حالياً مع كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الإسباني.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أسينسيو سيطلب من إدارة ريال مدريد السماح له بالرحيل في الصيف المقبل، بحثاً عن المشاركة الأساسية في ظل جلوسه المستمر على مقاعد البدلاء مع الملكي.

وشدد الموقع على أن إدارة ريال مدريد في الوقت نفسه تسعى للتخلص من بعض اللاعبين، لتخفيض كتلة الرواتب السنوية وتسهيل عملية التعاقد مع الصفقات الجديدة، المتمثلة في الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ومواطنه أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو، والنرويجي آرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

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