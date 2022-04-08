بن زيمة يعادل إنجازاً لرونالدو بدوري الأبطال

المصدر: البيان

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قاد الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، الميرنغي لتحقيق الانتصار بنتيجة 3-1 على تشيلسي الإنجليزي، أول أمس الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج".

وسجل بن زيمة ثلاثية "هاتريك"، وضع بها الميرنغي قدما في الدور نصف النهائي.

وهذه الثلاثية هي الثانية لبن زيمة في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد ثلاثيته ضد باريس سان جيرمان بإياب الدور ثمن النهائي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بن زيمة عادل إنجاز زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثية مرتين العام 2017 ضد بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بن زيمة عدد أهدافه هذا الموسم إلى 42 هدفا، 37 بقميص ريال مدريد و5 أهداف مع منتخب بلاده فرنسا، وهو رقم تاريخي لم يسبق أن وصل له من قبل خلال مسيرته.

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