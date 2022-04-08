هالاند يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي لهذا السبب؟

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن رفض النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لعرض مغر من مانشستر سيتي الإنجليزي، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي قدم عرضا مغريا لهالاند بالتعاقد معه براتب سنوي يقدر بـ 28 مليون يورو صافي الضرائب.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند رفض هذا العرض أملا في اللعب بإسبانيا مع ريال مدريد أو برشلونة، ليمنح قطبي إسبانيا الأمل من جديد بعد دخول السيتي في الصفقة بقوة.

واتجه مانشستر سيتي للتعاقد مع هالاند، بعدما فشل النادي الإنجليزي في ضم هاري كين من صفوف توتنهام، الصيف الماضي.

ومن المقرر أن يتخذ هالاند قراره النهائي في نهاية أبريل، ومن المؤكد رحيله عن صفوف فريقه الحالي بوروسيا دورتموند في الصيف.

ويضغط ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة لإقناع المهاجم الشاب، كما عقد برشلونة عدة جلسات تفاوضية لإقناعه بمشروعهم المثير تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وأشار التقرير، إلى أن مانشستر سيتي لم يخرج من السباق، وسيسعى لإقناع هالاند بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

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