بنزيما.. سلاح فتاك ينتظر التقدير

المصدر: مدريد - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الفرنسي كريم بنزيما مرة أخرى أنه الرقم 9 الأكثر فتكاً حالياً في العالم، وذلك بعد تسجيله ثلاثية الفوز لريال مدريد على تشلسي حامل اللقب في معقله (3 - 1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يمكن القول من دون تردد إن بنزيما ليس أفضل هداف في العالم وحسب، بل هو أفضل لاعب بالمجمل نظراً إلى ما يقدمه هذا الموسم على الصعيدين المحلي والقاري.

وبعد ثلاثيته التي قلب عبرها الطاولة على كيليان مبابي وزميليَه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وقاد بها ريال لإقصاء سان جرمان من ثمن نهائي دوري الأبطال، ضرب بنزيما مجدداً الثلاثاء في «ستامفورد بريدج» بتسجيله ثلاثية أخرى جعلت تشلسي مهدداً بشكل كبير بالتنازل عن اللقب.

وفي السباق على جائزة الكرة الذهبية، لم ينل بنزيما مرة أخرى التقدير الذي يستحقه وحل في النسخة الأخيرة رابعاً خلف ميسي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو. لكن بنزيما «لا يبكي» على ضياع حلمه مرة أخرى بإحراز الكرة الذهبية ويواصل تركيزه على قيادة ريال لاستعادة لقب الدوري الإسباني من جاره أتلتيكو والفوز بلقبه الرابع عشر في دوري الأبطال.

وبفضل ثلاثيته في أمسية «ساحرة مثل تلك التي كانت ضد باريس سان جرمان في برنابيو» رفع بنزيما رصيده إلى 37 هدفاً في 36 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، بينها 11 في 8 مباريات في المسابقة القارية الأم و24 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني الذي يتزعمه فريقه.

وبات بنزيما أول فرنسي يصل إلى 10 أهداف أو أكثر منذ انطلاق دوري الأبطال بداية التسعينيات والأول في المسابقة بصيغتيها السابقة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) والحالية، منذ جوست فونتان موسم 1958 - 1959، بحسب «أوبتا» للاحصاءات.

وفي حال نجح ريال في الذهاب حتى نهاية البطولة وتعزيز رقمه القياسي بعدد ألقاب المسابقة، بالتزامن مع الفوز بلقب الدوري المحلي، سيحقق بنزيما أخيراً حلم إحراز الكرة الذهبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز