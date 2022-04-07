رسميا.."يويفا" يعتمد لوائح اللعب المالي النظيف

المصدر: وكالات

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أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، لوائح اللعب المالي النظيف الجديدة التي ستحد من الإنفاق المالي للأندية على لاعبيها.

ونشر "اليويفا" بيانا رسميا مطولا جاء فيه: "سيكون الابتكار الأكبر في اللوائح الجديدة هو إدخال قاعدة تكلفة الفريق، وذلك من أجل تحكم أفضل في التكاليف بالنسبة لأجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات".

وأضاف: "اللائحة تحدد الإنفاق على المرتبات والانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 بالمئة من إيرادات النادي".

وتابع: "التقييم سيتم في الوقت المناسب، وسيؤدي انتهاك تلك القواعد إلى فرض عقوبات مالية وإتخاذ إجراءات رياضية".

وكان "اليويفا" قدم قاعدة اللعب المالي النظيف في عام 2010، وبينما عوقبت أندية صغيرة، نجحت أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إنفاق مبالغ ضخمة من جانب ملاكها.

وستشمل التعديلات الأخرى ضوابط يتم مراجعتها كل 3 أشهر لضمان ألا تكون الأندية مدينة بأموال لهيئات اجتماعية أو لهيئات تحصيل الضرائب.

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