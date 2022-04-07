تعرف على تفاصيل عرض برشلونة لأفضل لاعب في العالم

المصدر: وكالات

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كشف تقرير لبرنامج "الشرينغويتو" الإسباني الشهير، عن تفاصيل عرض برشلونة للنجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب التقرير، فإن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي راتب بقيمة 8 ملايين يورو صافية سنويا، وبعقد يمتد لـ3 مواسم.

ويهتم برشلونة بالحصول على خدمات ليفاندوفسكي، في ظل صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لتردي الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع البايرن بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

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