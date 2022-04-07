أرقام تاريخية ومعادلة إنجاز رونالدو.. ماذا حقق بنزيما بعد هاتريك تشيلسي؟

المصدر: البيان

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واصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، تألقه الكبير هذا الموسم وتمكن من إحراز ثلاثية بمرمى تشيلسي (هاتريك)، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليوقع على إنجاز فرنسي تاريخي في "التشامبيونزليغ".

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات فإن حارس تشيلسي إدوارد ميندي استقبل هدفين فقط هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس وليل، فيما سجل بشباكه كريم بنزيما 3 أهداف خلال 46 دقيقة.

وأصبح بنزيما أول لاعب فرنسي في التاريخ يسجل 11 هدفاً في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، متفوقاً على ديفيد تريزيجيه موسم 2001/2002، ووسام بن يدر موسم 2017/2018، وكيليان مبابي موسم 2020/2021، حيث يمتلك كل منهم 8 أهداف خلال نسخة واحدة.

وتعتبر هي المرة الأولى منذ 10 سنوات، التي يمتلك فيها ثلاثة فرق مختلفة لاعب لديه أكثر من 10 أهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، إذ أنه في موسم 2011/2012 أمتلك برشلونة ليونيل ميسي، ومن ريال مدريد كريستيانو رونالدو، ومن بايرن ميونخ ماريو غوميز، أما في النسخة الحالية فيوجد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، وسباستيان هيلير لاعب أياكس أمستردام وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وفي الشأن ذاته أصبح كريم بنزيما أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هاتريك ضد تشيلسي، كما أصبح هو ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية بعد الثلاثية التي سجلها في باريس سان جيرمان بإياب ثمن النهائي، وهو نفس الإنجاز الذي حققه من قبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله (هاتريك) في مباراتين متتاليتين عام 2017 أمام بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.

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