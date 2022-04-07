أنشيلوتي يعلق على هاتريك بنزيما وهزيمة تشيلسي

المصدر: البيان

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يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه لم يحسم تأهله بعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الفوز الكبير على تشيلسي 1/3 في ذهاب الدور ربع النهائي.

وأكد أنشيلوتي في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن تشيلسي سيقدم أفضل أداء له أمام الريال في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتابع: "قدمنا مباراة جيدة أمام تشيلسي، لعبنا بشجاعة ونريد أن نفعل الشيء نفسه في مباراة الإياب".

وعن تصريحات توماس توخيل مدرب تشيلسي الذي أكد على صعوبة تحقيق الريمونتادا أمام ريال مدريد في مباراة الإياب، قال أنشيلوتي: "نمتلك الأفضلية هذا واضح، ولكن لا زالت هناك مباراة أخرى في البرنابيو، نواصل احترام تشيلسي ولابد أن نعي بأن أي شيء من الوارد أن يحدث في الإياب".

وعن تألق كريم بنزيما، قال أنشيلوتي: "بنزيما يتحسن كل يوم، يشعر بأهميته داخل الفريق وهذا ما يصنع الفارق، لديه شخصية رائعة ويعرف أنه لاعب مهم للغاية ويتصرف بشكل مثالي".

وواصل: "بنزيما لاعب متكامل يسجل الكثير من الأهداف ولهذا فهو مهم للغاية، كما أنه يساعد الفريق كثيراً في الاستحواذ على الكرة بفضل تحركاته، إنه خطير داخل منطقة الجزاء ونحن سعداء بوجوده مع الفريق".

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