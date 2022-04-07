هل يحقق تشيلسي الريمونتادا في البيرنابيو؟ توخيل يُجيب

المصدر: البيان

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علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، على إمكانية تحقيق "الريمونتادا" أمام ريال مديد، خلال لقاء العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر أن يستضيفه ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكد توخيل أنه من الصعب تحقيق الريمونتادا ضد ريال مدريد في معقله، بعد الثلاثية التي تلقاها البلوز على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 1/3.

وقال توماس توخيل في تصريحاته بعد المباراة: "من الصعب أن يكون لدينا الإيمان بعد هذه النتيجة، يفصلنا أسبوع عن مواجهة العودة، ليس من السهل أن نُحقق الريمونتادا ضد ريال مدريد في مباراة البرنابيو".

وأضاف: "هذه خسارة قاسية، والشوط الأول كان واحداً من أسوأ الأشواط التي رأيتها في ستامفورد بريدج، لا يمكننا تقديم مستوى جيد أمام خصم قوي مثل ريال مدريد".

وتابع: "لقد فقدنا الشكل والحدة بعد فترة التوقف الدولي وليس لدي أي تفسير، ولكن المهم الآن أن نتعامل مع مواجهة ساوثهامبتون أولاً، إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة سنخسر أمام ساوثهامبتون، وسنخرج بنتيجة ليست جيدة في البرنابيو ولا أتمنى أن يحدث ذلك".

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