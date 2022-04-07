«أقعدي يا هند».. تعليق غريب من ريال مدريد بعد إسقاط تشيلسي

المصدر: البيان

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أظهر نادي ريال مدريد رد فعل غريبة، بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 1/3، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم كريم بنزيما بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بضربة رأسية قوية بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله فينيسيوس جونيور، وبعدها بثلاث دقائق فقط تمكن بنزيما من إضافة الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 24 من ضربة رأسية أيضاً من صناعة زميله لوكا مودريتش.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل كاي هافيرتز هدف حفظ ماء الوجه لتشيلسي في الدقيقة 40 من ضربة رأسية مستغلاً كرة عرضية من جورجينيو ليهز شباك تيبو كورتوا، ومع بداية الشوط الثاني وقع كريم بنزيما على الهاتريك مسجلاً الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 46 استغلالا لخطأ فادح من إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

وعقب نهاية المباراة نشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي للنسخة العربية على "تويتر"، صورة لاحتفال الفريق بإحدى أهدافه في شباك تشيلسي، مرفقة بتغريدة «أقعدي يا هند».



وقرر ريال مدريد استعارة صيحة «أقعدي يا هند»، تعبيراً عن سعادته بالفوز الثمين خارج دياره على تشيلسي، علماً بأن هذه الصيحة انتشرت بسرعة الضوء بين الأردنيين وأصبحت حديث الشارع الأردني عندما قالها النائب الراحل يحيى السعود مطالباً زميلته النائبة هند الفايز بالجلوس والتوقف عن الكلام.

وبهذا الفوز وضع ريال مدريد قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل استضافة تشيلسي في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو.

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