235 ألف جنيه إسترليني.. الدخل الأسبوعي لفيرغسون بعد التقاعد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يقدر الدخل الأسبوعي للسير أليكس فيرغسون (80 عاما)، بحوالي 235 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد 9 سنوات من تقاعده كمدرب لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتوقف فيرغسون في عام 2013 عن أداء مهمته الأسطورية مع مان يونايتد بعد 26 عاما من العمل كمدرب في أولد ترافورد، هيمن خلالهم على الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الأوروبية في مناسبات عدة.

ورغم تقاعد فيرغسون، إلا إنه مازال يشعر بسعادة القرب من كل ما يتعلق بمانشستر يونايتد، ومازال أحد أعظم المدربين في كل العصور.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن فيرغسون، لديه دخل أسبوعي ينافس لاعبي النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك من استثماراته وظهوره العام، إلى جانب مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني سنوياً يتقاضاه كسفير لنادي مانشستر يونايتد.

ويشير التقرير إلى أن قيمة شركات فيرغسون، ترتفع إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وتُظهر أحدث الأرقام من شركته، أن أصوله الثابتة زادت ما بين 17.5 إلى 26 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، ليرتفع الإجمالي من 27 إلى 39 مليون جنيه إسترليني.

وحقق فيرغسون المولود في غلاسكو، ثروة أيضاً من صفقات كتابه الذي حقق نجاحا فورياً وبيعت منه ملايين النسخ، وتشير صحيفة "ذا صن" إلى أن فيرغسون يتقاضى أيضاً ما يصل إلى 100000 جنيه إسترليني مقابل محادثات تحفيزية.

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