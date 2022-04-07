سواريز.. للاحترام عنوان (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، مقطع فيديو عبر "تويتر"، ظهر فيه نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز وهو يتفادي المشى على شعار مانشستر سيتي.

وأرفق الحساب الرسمي للتشامبيونزليغ تعليقا على مقطع الفيديو:" لويس سواريز.. احترام".

ولم يتواجد سواريز في التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد التي واجهت مانشستر سيتي، الثلاثاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد" والتي انتهت لمصلحة السيتي بهدف نظيف.

يذكر أن سواريز البالغ 35 عاما، ينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع رحيله مجانا عن الروخي بلانكوس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز