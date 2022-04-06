فينجر ينصح إدارة ليفربول ويحذرها بشأن التجديد مع صلاح

المصدر: البيان

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كشف الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، عن رأيه بخصوص المفاوضات المتعثرة بين إدارة ليفربول والنجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع الريدز، الذي ينتهي في صيف 2023.

وقال فينجر في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "تجديد عقد صلاح مع ليفربول، سيحل مشكلة ويخلق أخرى".

وتابع: "على إدارة ليفربول أن تبذل قصارى جهدها للإبقاء على صلاح، ولكن مع العلم بأن هناك لاعبين آخرين ليسوا بعيدين عن مستواه الفني، وسيطالبون بالحصول على نفس المبلغ، ووقتها سيكون ليس هناك من المال ما يكفي لإرضائهم، لأنه أنفق على صلاح".

وأكمل: "ما فعله صلاح استثنائياً، لذلك يستحق الحصول على أفضل راتب، ولكن التجديد براتب مرتفع سيجعل زملاءه يطالبون بالحصول على نفس المبالغ".

ويرفض صلاح تمديد التعاقد مع ليفربول بسبب رغبته في الحصول على راتب يتراوح قيمته من 400 إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، قبل أن تؤكد العديد من التقارير أنه تراجع عن موقفه.

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