أسطورة أرسنال يعلق على تراجع أداء محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق أسطورة نادي أرسنال راي بارلور، على أداء المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وقال نجم أرسنال السابق عبر شبكة "talkSPORT" البريطانية: "لست قلقاً من مستوى محمد صلاح في المباريات الأخيرة، كل لاعب لديه فترات ينخفض فيها مستواه الفني".

وأكمل: "الأهم كيف لكل لاعب أن يخرج من تلك الحالة وبأي سرعة، لا أقلق على الإطلاق، ربما يأتي يوم الأحد ويسجل هدفين ويفوز ليفربول على مانشستر سيتي".

وتابع: "كانت أمامه فرصة جيدة للتسجيل أمام بنفيكا، ولكن في العموم يعلم يورجن كلوب ما هي إمكانيات صلاح بالتأكيد وأهميته بالنسبة لنادي ليفربول".

واختتم: "متأكد أنه سيكون هناك حديث هادئ بين صلاح وكلوب، ليطلب منه المدرب التركيز والاستمرار في المحاولة على مرمى المنافسين، لأنه يثق في قدراته".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي بالجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك مساء يوم الأحد المقبل في الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب الاتحاد.

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