عرض قميص مارادونا أمام إنجلترا للبيع.. وتوقعات بتجاوزه سعر خرافي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يطرح القميص التاريخي للأسطورة الراحل دييغو مارادونا في كأس العالم 1986، الذي كان يرتديه عند تسجيله هدفه الشهير باليد في شباك إنجلترا للبيع، وسط توقعات بتجاوزه مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ومن المقرر أن يعرض القميص للبيع في موقع مخصص للمزادات عبر الإنترنت، كما سيتم عرض القميص في صالة عرض سوذبيز بلندن في شارع بوند ستريت خلال فترة المزايدة من 20 إبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل.

وسجل مارادونا هدفين تاريخيين عندما كان يرتدي هذا القميص خلال مباراة الدور ربع النهائي أمام إنجلترا عام 1986 في المكسيك، واحتسب وقتها الهدف الأول لمارادونا اعتقادا بأنه سجله برأسه، رغم أن الكرة ارتدت من يد مارادونا دون أن يرى الحكم، أما الهدف الثاني سجله بعدما راوغ لاعبي المنتخب الإنجليزي، وأسكن الكرة شباك بيتر شيلتون، وهو الهدف الذي تم اختياره "هدف القرن" عام 2002، في استطلاع رأي للاتحاد الدولي للكرة "فيفا".

وبعد مباراة إنجلترا قام مارادونا بتبديل القمصان مع لاعب خط الوسط الإنجليزي ستيف هودج، والذي لم يبع القميص حتى الآن، ولكن منحه على سبيل الإعارة لمتحف إنجلترا لكرة القدم بمانشستر.

وكشف هودج كواليس حصوله على القميص، حيث قال: "كنت أسير في النفق، وكان مارادونا قادماً في الاتجاه المعاكس، وسحبت قميصي فوراً وقمنا بتبديله هناك".

وعن سبب بيعه للقميص، قال: "كنت مالكاً فخوراً لهذا القميص، وكان امتيازا مطلقاً أن ألعب ضد أحد أعظم وأروع لاعبي كرة القدم على مر العصور، ومن دواعي سروري أيضاً مشاركته مع الجمهور على مدار العشرين عامًا الماضية في المتحف".

وأوضح: "قميص مارادونا له معنى ثقافي عميق لعالم كرة القدم وشعبي الأرجنتين وإنجلترا، وأنا على يقين أن المالك الجديد سيفخر بامتلاك قميص كرة القدم الأكثر شهرة في العالم".

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