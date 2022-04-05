إبعاد رونالدو وبوغبا.. روني يضع خطة عودة الشياطين

المصدر: البيان

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أكد نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، واين روني، أن الحل الأفضل للشياطين الحمر خلال الفترة الحالية هو رحيل الثنائي كريستيانو رونالدو وبول بوغبا عن صفوف الفريق الإنجليزي، والتعاقد مع المدرب الأرجنتيني بوكيتينو لقيادة اليونايتد.

وقال روني في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية: «لو كان بوغبا صريحاً مع نفسه لأدرك أنه لم يترك بصمته في مانشستر يونايتد حتى الآن، كما يفعل مع منتخب فرنسا».

وتابع: «مع منتخب بلاده تختلف قدرات بوغبا، ويسيطر على اللعب في كل مباراة يخوضها».

وعن كريستيانو رونالدو، قال روني: «لو كان قراري لما وافقت على عودة رونالدو (العاطفية)، صحيح أنه سجل أهدافاً مهمة لمانشستر، لكن إذا نظرنا لمستقبل النادي فنحن نحتاج لدماء شابة، جائعة ومتعطشة لتكون الأفضل وترفع مستوى الأداء».

وعن اقتراحه لمدرب مانشستر يونايتد الجديد، قال روني: «أعتقد أن الأرجنتيني بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، لديه خبرة بالدوري الإنجليزي من عمله مع ساوثهامبتون وتوتنهام، لو كان قراري سأختار بوكيتينو عن الهولندي إيرك تين هاغ، وسأمنحه وقتاً كي يترك بصمته مع الفريق، وأعتقد أنه سينجح إذا حصل على فرصة كافية».

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