مهاجم تشيلسي السابق: صلاح مستواه تراجع بعد بطولة إفريقيا

المصدر: البيان

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تحدث مهاجم تشيلسي السابق توني كاسكارينو، عن مستوى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وما يقدمه مع فريقه الريدز خلال الفترة الماضية.

وقال لاعب البلوز السابق خلال حواره مع شبكة "talkSPORT" البريطانية: "محمد صلاح كان رائعاً في بداية الموسم، لكن مستواه تراجع في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وما بعدها".

وتابع: "رحيم سترلينج أفضل من محمد صلاح في الوقت الحالي، بعد تراجع مستوى الأخير، وفي ظل الأداء الثابت الذي يقدمه رحيم".

وكان محمد صلاح، خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون رفقة منتخب بلاده، كما فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بالخسارة أمام منتخب السنغال، بركلات الترجيح 3/1.

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