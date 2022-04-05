الأهلي يصطدم بالرجاء في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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يصطدم الأهلي المصري حامل اللقب بالرجاء البيضاوي المغربي ضمن ثلاث مواجهات عربية قوية في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد سحب القرعة في القاهرة اليوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي، الفائز باللقب في آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بعشرة ألقاب في المسابقة، مباراة الذهاب في منتصف الشهر الجاري، ويخوض الإياب في الدار البيضاء بعد أسبوع في معقل بطل أفريقيا ثلاث مرات آخرها في 1999.

ويلتقي الفائز مع وفاق سطيف الجزائري، البطل مرتين، أو الترجي التونسي، صاحب خمسة ألقاب.

كما يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الوداد البيضاوي المغربي المتوج باللقب مرتين.

ويصعد الفائز لمواجهة بترو أتليتيكو الأنجولي أو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل 2016.

وفي ما يأتي نتائج قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سحبت الثلاثاء في القاهرة:

وفاق سطيف (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس)

الشباب الرياضي بلوزداد (الجزائر) - الوداد الرياضي (المغرب)

بترو أتلتيكو (انغولا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)



قرعة نصف النهائي:

الفائز من الأهلي (مصر) - الرجاء الرياضي (المغرب) - الفائز من وفاق سطيف (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس)

الفائز من بترو أتلتيكو (انغولا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - الفائز من الشباب الرياضي بلوزداد (الجزائر) - الوداد الرياضي (المغرب)

* تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 15 و16 أبريل والإياب في 22 و23 منه، وذهاب نصف النهائي في 6 و7 مايو والإياب في 13 و14 منه، فيما يقام النهائي في 29 مايو في مكان سيتم تحديده في الايام المقبلة بحسب الاتحاد الافريقي.

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