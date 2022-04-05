الاتحاد الإفريقي يدعو الشعباني وفلافيو لسحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة للثنائي التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري، والأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق، لحضور فعاليات قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والمشاركة في سحب القرعة.

وتنطلق فعاليات قرعة البطولتين في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصراً بتوقيت مصر، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كل من الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري والرجاء المغربي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وفي الكونفدرالية الإفريقية صعد إلى ربع نهائي البطولة كل من بيراميدز المصري وأهلي طرابلس الليبي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني والمصري ومازيمبي الكونغولي والاتحاد الليبي ونهضة بركان المغربي، إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية

تذاع فعاليات قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولتين.

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