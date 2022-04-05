ريال مدريد يتعاقد مع لاعب جديد

المصدر: وكالات

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أعلن ريال مدريد الإسباني "الاثنين" تعاقده رسمياً مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس "18 عاماً" قادماً من فريق شاختار دونيتسك لمدة عامين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.

وسيلعب توبياس في الفريق الثاني لريال مدريد "الفريق الرديف الذي يسمى كاستيا" بقيادة المدرب راؤول غونزاليس، مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ومن ناحية اخرى كشف ريال مدريد عن قائمة الفريق للمباراة المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا ويحل الريال ضيفا على تشيلسي "الأربعاء" في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال، على أن يلتقي الفريقان إيابا في سانتياجو برنابيو يوم 12 أبريل الجاري.

وضمت قائمة التي أعلنها النادي الملكي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا وأندري لونين وتوني فويدياس.

وفي خط الدفاع: داني كارفاخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وخيسوس باييخو وناتشو فيرنانديز وفيرلاند ميندي ومارسيلو.

وفي خط الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيدريكو فالفيردي ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس وإدواردو كامافينجا.

وفي خط الهجوم: كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وجاريث بيل وفينيسوس جونيور ورودريجو وماريانو دياز.

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