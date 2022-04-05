محمد صلاح يستعيد ابتسامته المعهودة قبل مواجهة بنفيكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استعاد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ابتسامته المعهودة مع اقتراب مباراة فريقه أمام بنفيكا البرتغالي، التي ستقام في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت حالة من الحزن الشديد تسيطر على صلاح خلال الفترة الماضية، في أعقاب خسارة منتخب بلاده مصر بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، لصالح منتخب السنغال، حيث تمكن الأخير من اقتناص فرصة التأهل للمونديال بعد التغلب على الفراعنة بركلات الترجيح.

وظهر الحزن بوضوح على ملامح صلاح خلال مباراة ليفربول الأخيرة ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي تسبب في ظهوره بمستوى متواضع خلال اللقاء وهو ما دفع الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز لاستبداله في الدقيقة 69.

وعاد صلاح سعيداً خلال مران ليفربول الأخير قبل لقاء بنفيكا المرتقب، واستعاد النجم المصري ابتسامته المعهودة ليؤكد خروجه من حالة الحزن التي سيطرت عليه مؤخراً.

ونشر «مو» صوره مبتسماً خلال مران ليفربول الأخير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» دون أي تعليق.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء التي تتردد في الصحف الإنجليزية حول وصول إدارة نادي ليفربول لاتفاق مع النجم المصري، يفيد بتجديد عقده لفترة جديدة واستمراره داخل قلعة الأنفيلد لمدة 4 مواسم مقبلة على الأقل.

يذكر أن يورجن كلوب أشار خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بنفيكا الذي عقده أمس الاثنين، إلى أن المفاوضات بين ليفربول وصلاح في طريقها الصحيح، بجانب تصريحات وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الذي أكد أن اتجاه صلاح حالياً هو تجديد عقده مع ليفربول.

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