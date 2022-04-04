كلوب ساخراً.. دياز حاول إخبارنا بمعلومات عن بنفيكا ولم نفهم شيئاً

المصدر: البيان

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تحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استعدادات فريقه لمواجهة بنفيكا، التي ستقام في الحادية عشرة مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي أقيم اليوم الاثنين: «علينا أن نكون بقمة مستوانا في لقاء الغد وفي كل مباراة، بنفيكا واحد من أنجح الفرق في البرتغال».

وتابع: «بنفيكا فريق صعب اعتاد على التواجد في دوري الأبطال، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا».

وأشار كلوب إلى أن لويس دياز نجم بورتو البرتغالي السابق وليفربول الحالي، حاول إخباره ببعض المعلومات عن بنفيكا لكنا لم نفهم شيئاً، حيث قال ساخراً: «دياز كان لاعباً في البرتغال، لقد حاول إخبارنا ببعض المعلومات عن بنفيكا لمدة 10 دقائق متواصلة، لكنني لم أفهم كلمة واحدة منه».

وأضاف: «لدينا عدد كبير من المتخصصين في كرة القدم البرتغالية، مثل دييجو جوتا ولويس دياز وبيب ليندرز، سنقوم بتحليل أداء الفريق كما جرت العادة».

وكان الكولومبي لويس فرناندو دياز انضم إلى صفوف ليفربول في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من بورتو، ولكنه مازال يجد صعوبة بعض الشيء في اللغة الإنجليزية.

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