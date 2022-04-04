أربعة أندية تسعى لضمه.. صراع إيطالي فرنسي على مصطفى محمد

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية تركية، أن هناك نادياً إيطالياً يرغب في ضم المصري مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي الحالي والزمالك السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة «الصباح» التركية، فإن نادي أتالانتا الإيطالي تواصل مع نظيره جالطة سراي لطلب التعاقد مع مصطفى محمد.

وأوضحت الصحيفة أن أتالانتا الإيطالي، قدم عرضاً شفهياً للحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر، نظير دفع مبلغ قدره 8 ملايين يورو لجالطة سراي.

وفي نفس الشأن أبدى أكثر من نادٍ فرنسي خلال الآونة الأخيرة اهتمامه بضم مصطفى محمد، منهم أولمبيك ليون ومارسيليا وليل.

يذكر أن أتالانتا حاول التعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم.

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