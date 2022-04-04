كلوب يؤكد اقتراب صلاح من تجديد عقده مع ليفربول

المصدر: البيان

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تحدث الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح رفقة الريدز.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى اقتراب محمد صلاح من تجديد عقده مع ليفربول، بعد توصل الطرفين لاتفاق حول الأمور المالية.

وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وبنفيكا الذي أقيم اليوم الإثنين: "بالنسبة لتجديد عقد صلاح، كل شيء بخير".

وتابع: "أصحاب الشأن (صلاح وإدارة ليفربول) في محادثات متطورة، هذا كل ما يهمني".

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في وقت سابق، أن هناك انفراجه في أزمة تجديد عقد صلاح مع ليفربول، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يجدد "مو" عقده مع الريدز لمدة 4 مواسم مقبلة، ليستمر داخل قلعة الأنفيلد حتى عام 2027.

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