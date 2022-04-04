أول رد فعل من راموس على صافرات استهجان جماهير سان جيرمان

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن رد فعل الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان، بعد أن أطلقت جماهير الفريق الباريسي صافرات استهجان، أثناء مشاركته مع الفريق بعد غيابه منذ نهاية يناير الماضي بسبب تعرضه للإصابة في ربلة الساق.

وشارك سيرجيو راموس في الدقيقة 72 دقيقة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30، من بطولة الدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن جماهير فريق باريس سان جيرمان لم يكونوا سعداء في كل كرة يلمسها سيرجيو راموس على الرغم أنه لم يفعل أي شيء ضدهم.

وتابعت الصحيفة، إن ما حدث لسيرجيو راموس في مباراة أمس أمام لوريان، هو ما حدث للأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في معظم المباريات السابقة، إذ تعرضوا لصافرات استهجان من الجماهير.

وأكملت الصحيفة، أن من ضمن الأسباب الرئيسية لإطلاق صافرات الاستهجان من الجماهير على لاعبي فريق باريس سان جيرمان، هو فشل الفريق الباريسي في تخطي عقبة ريال مدريد في دور الستة عشر، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أن مباراة الأمس كانت الظهور السادس للإسباني سيرجيو راموس مع باريس سان جيرمان، بعد أن انتقل بشكل مجاني من صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي.

ونشر راموس صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات الماضية قائلا: «سعيد بالنقاط والعودة إلى الفريق.. لنستمر».

وحقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا أمام نظيره لوريان بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمع الفريقين ضمن مواجهات الدوري الفرنسي.

وبهذا الفوز نجح فريق باريس سان جيرمان أن يحافظ على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 68 تقطه، جمعها من 30 مباراة، بعدما انتصر في 21 لقاء، وتعادل في 5، وهزم في 4 مواجهات.

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