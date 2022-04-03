اتحاد الكرة المصري عن إعادة مباراة السنغال: لا نريد خداع الجماهير

المصدر: البيان

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كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، عن آخر المستجدات الخاصة بطلب إعادة مباراة مصر والسنغال، وكذلك حقيقة تقليص عدد أندية الدوري المصري الممتاز، وموقف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري من الاستمرار في منصبه.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "لا يوجد جديد في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال، قدمنا كل التقارير والصور والفيديوهات التي نملكها للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا نستطيع أن نُعشم الجماهير بأن المباراة ستعاد لأن هذا سيعتبر خداع".

ورد عامر حسين على تصريحات زميله بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري محمد أبوالوفا، الذي أكد أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بتقليص عدد أندية الدوري المصري الممتاز إلى 16 نادياً بدلاً من 18، حيث قال: "وارد أن تكون زلة لسان من محمد أبوالوفا، لأن الأمور واضحة من البداية ولا يوجد أي أحاديث عن داخل المجلس عن تقليص عدد الأندية في الدوري الممتاز، لم يحدث أي مناقشة في الأمر وقرار التقليص كان يخص دوري القسم الثاني فقط".

وعن موقف كيروش، قال عامر حسين: "سنجتمع مع كيروش خلال الأسبوع الجاري، وبعد ذلك سنتفق إذا كان سيستمر أم لا وسنتناقش في الأمر، أي مدير فني ينهي مهمته يقدم تقريراً فنياً عن فترة تواجده، حتى نستطيع علاج السلبيات".

واستكمل: "تعاقد البرتغالي فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة مستمر حتى شهر مايو المقبل، وسيكون هناك تقرير فني، كما أن اتحاد الكرة سانده ونفذنا له كل طلباته".

وتطرق عامر حسين، للحديث عن نسخة بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضي، حيث قال: "يوجد لجنة مشكلة من اتحاد الكرة للنظر في ملف كأس مصر النسخة الماضية، هناك أموراً مالية وشركة راعية لها حقوق في البطولة، سنصدر القرار في الاجتماع المقبل، وفي الغالب سنستكمل بطولة الكأس النسخة القديمة لأن الشركة الراعية متمسكة باستكمال البطولة".

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