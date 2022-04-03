أتلتيكو منيرو يتوج بلقب الدوري للسنة الثالثة على التوالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز أتلتيكو منيرو على كروزيرو 3-1، اليوم، على أرض ملعب مينيراو، وفاز بلقبه السابع والأربعين في بطولة الدوري المينيرو. كان هناك 12 فوزاً، وتعادل واحد وهزيمة واحدة فقط. هذا هو الكأس الثاني الذي فاز به أتليتكو منيرو في عام 2022، بعد فوزه السابق بكأس السوبر، ضد مباراته على منتخب فلامينجو. وأنهى الفريق بقيادة المدرب أنطونيو محمد البطولة بأفضل هجوم، حيث سجل 31 هدفا وحقق أفضل دفاع في البطولة، وتلقت شباكه ستة اهداف فقط.

حقق أتليتكو هدفه الأول في الدقيقة 30، حيث افتتح التسجيل بعد أن تلقى هالك الكرة في المنتصف وسدد ضربة صاروخية منخفضة، في الزاوية اليمنى ليهزم بها حارس المرمى رافائيل كابرال. أتلتيكو 1-0، دخل الفريق إلى الشوط الثاني دون تغييرات، وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 19 في هجمة مرتدة سريعة، وجد هالك ناتشو حراً على اليسار، قطع الأرجنتيني المدافع رومولو وأرسل ركلة صاروخية لا يمكن الدفاع عنها ليحقق الهدف الثاني لاتليتكو منيرو.

تمركز أتليتيكو بذكاء لتقليل مساحات الخصم، في المقابل أصر كروزيرو على خلق الهجوم لتحقق هدف، كل ذلك دون جدوى.

في الدقيقة 33 ، استعاد أتليتكو الكرة في الوسط وتقدم هالك عبر هجوم سريع من وسط الملعب. دخل المهاجم المنطقة وراوغ الحارس كابرال الذي انتهى به الأمر بركلة الجزاء، وتصدى صاحب القميص رقم 7 للمهمة وأرسل كرة أرضية في الزاوية المعاكسة لحارس المرمى ليهز الشباك بهدف الثالث، وفي نهاية المباراة ، سجل الخصم كروزيرو هدفه الوحيد في المباراة برأسية من ايدو بعد تمرير الكرة له من ركلة ركنية.

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