ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يحافظ على الصدارة وغوتا يلاحقه

المصدر: البيان

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حافظ النجم المصرى محمد صلاح على صدارة هدافى الدوري الإنجليزي، على الرغم من عدم تسجيله خلال مواجهة واتفورد، التى حسمها الريدز بثنائية نظيفة، ظهر السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من البريميرليج.

وجاء زميله البرتغالى دييجو غوتا، صاحب الـ 14 هدفا في المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز



محمد صلاح برصيد 20 هدفا.

ديوجو جوتا برصيد 14 هدفا.

سون هيونج برصيد 13 هدفا.

ساديو ماني برصيد 12 هدفا.

هاري كين برصيد 12 هدفا.

كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفا.

جيمي فاردي برصيد 10 أهداف.

رحيم سترلينج برصيد 10 أهداف.

رياض محرز برصيد 10 أهداف.

إمانويل دينيس برصيد 9 أهداف.

كيفين دي بروين برصيد 9 أهداف.

إميل سميث رو برصيد 9 أهداف.

رافينيا برصيد 9 أهداف.

برونو فيرنانديز برصيد 9 أهداف.

ميشيل أنطونيو برصيد 8 أهداف.

ماسون مونت برصيد 8 أهداف.

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