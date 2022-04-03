صورة حزينة ومؤثرة لمحمد صلاح

المصدر: البيان

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شهدت مباراة فريق ليفربول أمام ضيفه واتفورد، التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، صورة حزينة ومؤثرة للنجم المصري محمد صلاح.

والتقط عدسات الكاميرات صورة مؤثرة لمحمد صلاح لحظة استبداله بزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وبدا على وجه محمد صلاح الحزن الشديد لدى خروجه من الملعب، وهو يصافح زميله ساديو ماني و"غريمه" بنفس الوقت، وذلك بعد حرمان منتخب مصر من مونديال قطر 2022، إثر خسارته أمام السنغال بركلات الترجيح (1-3)، في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم.

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