حقيقة مقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما

المصدر: البيان

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كشف اتحاد جامبيا لكرة القدم حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول مقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما، على خلفية إدارته لمباراة الجزائر والكاميرون بإياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، التي شهدت إقصاء محاربي الصحراء وخسارتهم في الوقت القاتل بنتيجة 1/2، لينتزع الأسود بطاقة التأهيل للمونديال.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بمقتل بكاري جاساما على يد مجموعة من جماهير الجزائر في فرنسا، انتقاماً منه بسبب نتيجة المباراة، حيث تداولت هذه الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إنها لم تؤكد من جانب أي مصدر موثوق.

وقال إيبو فاي، نائب رئيس الاتحاد الجامبي لكرة القدم، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "ما تردد حول مقتل بكاري جاساما شائعات كاذبة، هو بخير ويوجد في جامبيا".

وأضاف: "مثل هذه الأخبار الكاذبة لو كانت صحيحة، لوجدتها منتشرة في عناوين الصحف الرئيسية في جامبيا، بكاري جاساما شخص رفيع المستوى، وأي خبر يخصه في جامبيا سيتداول عبر الصحف بكل تأكيد".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أصدر بياناً رسمياً يفيد بتقدمه بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطلب خلالها بإعادة مباراة محاربي الصحراء أمام الكاميرون، وجاء البيان على النحو الآتي:

"تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعناً رسمياً أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى شاكر بالبليدة، الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونياً لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم، كما يطالب الاتحاد بفتح تحقيق من قبل هيئات فيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".

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