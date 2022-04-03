انفراجة في المفاوضات.. صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

المصدر: البيان

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أصبح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من تجديد تعاقده مع الريدز، الذي ينتهي بنهاية موسم 2023.

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن هناك انفراجة شهدتها المفاوضات بين ليفربول وصلاح، خلال الساعات الماضية.

وأكدت الصحيفة أن الانفراجة تقرب صلاح من تجديد عقده والاستمرار داخل قلعة الأنفيلد، حيث أفادت أن اللاعب المصري تنازل عن طلباته المالية المرتفعة من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

وأكدت الصحيفة أنه من المنتظر أن يجدد محمد صلاح عقده مع نادي ليفربول لمدة 4 مواسم مقبلة، ليستمر داخل قلعة الأنفيلد حتى عام 2027.

وكانت الفترة الماضية شهدت صعوبات كبيرة في المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح، بسبب الطلبات المالية للنجم المصري، حيث طلب صلاح الحصول على راتب قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، نظير تجديد عقده مع ليفربول وهو ما رفضه مسؤولو النادي الإنجليزي، مؤكدين أن هناك سقف مالي محدد لعقود اللاعبين لا يمكن تخطيه.

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