بنزيما يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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واصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، تألقه هذا الموسم وتحقيقه لأرقام قياسية مع الميرنغي لأول مرة، رغم تواجده بين جدران الملكي منذ عام 2009، أي قبل 13 عاما.

وقاد بنزيما ريال مدريد، مساء السبت، لاقتناص فوزاً ثميناً من أنياب سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، حيث سجل الفرنسي هدفي فريقه ريال مدريد من ركلتي جزاء في الدقائق 19 و70، ليواصل الميرنغي تصدره لجدول ترتيب "الليغا" برصيد 69 نقطة.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 34 هدفاً هذا الموسم مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، وهو الرقم الأفضل للاعب الفرنسي خلال الـ 13 موسماً التي لعبها بقميص ريال مدريد، حيث تخطى رقمه (32 هدفاً) في موسم 2012/2011.

وحرم ماتياس ديتورو حارس مرمى سيلتا فيجو، بنزيما من إحراز الهاتريك وذلك بعد تصديه لركلة جزاء ثالثة، انبرى بنزيما لتنفيذها في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ويحتل بنزيما حالياً صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفاً بفارق 10 أهداف عن الثلاثي الوصيف، البرازيلي فينيسيوس جونيور زميله بريال مدريد، وراؤول دي توماس لاعب إسبانيول، وإنيس أونال لاعب خيتافي.

ويعد هذا أفضل سجل تهديفي لبنزيما في "الليغا"، متفوقاً على عدد الأهداف التي سجلها مع الريال في الموسم الماضي (23 هدفاً)، علماً بأنه مازال متبقياً 8 مباريات بمنافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن موسم 2022/2021

كريم بنزيما - ريال مدريد - 23 هدفاً

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 14 هدفاً

إنيس أونال - خيتافي – 14 هدفاً

راؤول دي توماس - إسبانيول - 14 هدفاً

إياجو اسباس – سيلتا فيجو – 13 هدفاً

خوانمي - ريال بيتيس - 13 هدفاً

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