يورغن كلوب يثير القلق بشأن إصابة محمد صلاح

المصدر: البيان

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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لم يتوقع من فريقه أن يقدم أفضل مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التوقف الدولي مباشرة، لكنه أشاد بلاعبيه بعد الفوز بصعوبة على واتفورد يوم السبت.

وقال كلوب للصحفيين "هذه المباريات يمكن أن تذهب لأي طرف. إذا سجلت مبكرا، فإنك تتجه إلى مسار، ويمكن أن تسير في اتجاه واحد، لكن من غير المرجح أبدأ أن تقدم أفضل مبارياتك في الموسم عقب التوقف الدولي".

وأكد كلوب أن روي هودجسون، مدرب ليفربول السابق، قاد واتفورد المهدد بالهبوط لكي يجعل الأمور صعبة على أصحاب الأرض في أنفيلد، لكن في النهاية فإنه يرى أن النتيجة أهم من الأداء.

وأشار كلوب إلى أن محمد صلاح نجم فريقه شعر ببعض الآلام في كاحله خلال مواجهة واتفورد.

وعلق كلوب على حالة صلاح البدنية "شعر صلاح ببعض الآلام بكاحله ولم أره بعد لكن كل شيء بخير".

وأضاف:"ماتيب تعرض لكدمة لكنه أكمل المباراة وكل شيء على ما يرام".

وقال كلوب "كان علينا العمل بجدية طوال المباراة أمام فريق منظم مثل واتفورد. يؤدي روي عملا رائعا. أثناء التقدم 1-صفر لم يتغير أسلوبه وكان يعتمد على الهجمات المرتدة".

وأضاف "هذا جعل الأمور غير مريحة بالنسبة لنا. تعرضنا في الشوط الأول للحظة مرعبة عندما تدخل أليسون (بيكر حارس المرمى) وأنقذ فرصة ببراعة، لكن نحن سجلنا هدفا وسيطرنا على اللعب وهذا أهم شيء".

وتابع "تسجيل الهدف الثاني منحنا بكل تأكيد الشعور بالارتياح. الفوز بالمباراة هو كل ما كنا نريده. فعل اللاعبون المطلوب والآن نواصل المضي قدما".

وسجل ديوجو جوتا هدفا بضربة رأس في الشوط الأول، وأضاف فابينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء قرب النهاية، ليفوز ليفربول 2-صفر ويتصدر الدوري بشكل مؤقت، قبل أن يستعيد مانشستر سيتي القمة لاحقا.

وسيلعب ليفربول في ضيافة بنفيكا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاثاء، قبل أن يخوض قمة مرتقبة أمام سيتي في مانشستر الأسبوع المقبل.

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